Що насправді означають слова Байдена про те, що Путін втратив Україну

Джо Байден в останньому інтерв'ю сказав просту і зрозумілу для нас річ – Владімір Путін втратив Україну. По-перше, це не тільки емоція – це фіксація нового геополітичного статус-кво

Україна стає "своєю" для Заходу

Претензії будь-якого російського режиму на "особливі" інтереси в Україні більше не сприймаються як даність для формування політики.

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Кремль і далі буде заважати й створювати проблеми. Однак він не буде визначати їх.

І, по-друге, США і Захід в цілому мають активно допомогти Україні стати історією успіху. "Розширення" Заходу має стати саме історією успіху на відміну, наприклад, від Афганістану, який ніколи частиною Заходу ніким не вважався.

Слова президента США Джо Байдена – це як відома натівська ідентифікація "свій – чужий" для літаків. Тепер ми стаємо "своїми" для Заходу. Це і є новий геополітичний статус-кво. Ну, а далі, звісно, буде.

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Що відомо про заяву Байдена

Слова про те, що очільник Кремля Владімір Путін "втратив Україну", американський лідер сказав у інтерв'ю PBS NewsHour. Політик наголосив, що агресор сподівався, що після вторгнення в Україну НАТО розвалиться, а українці радісно зустрічатимуть окупантів.

Однак такого не сталося, отож всі мрії Путіна – зруйновані. Водночас Захід, за словами Байдена, буде допомагати Києву безстроково.