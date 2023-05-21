Байден та Зеленський зустрілись у Хіросімі

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден розпочали зустріч у Хіросімі у рамках саміту G7.

Фото лідерів опублікували в Офісі Президента. Очевидно, офіційна частина зустрічі уже розпочалась. Втім, наразі інших деталей зустрічі немає.

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Зеленський та Байден зустрілись 21 травня в Хіросімі / Фто ОП

Україна отримає новий пакет допомоги від США

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував перелік зброї та військової техніки, яку Україна отримає від США за результатами зустрічі. Пакет оцінюють у 375 мільйонів доларів.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джо Байдена на G7. Маємо новий пакет військової допомоги для України,

– йдеться у повідомленні.

У новий пакет війскової допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

"Разом із усією G7 ми за Україну": Байден про новий пакет військової допомоги

Про те, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Японії, пише також CNN.

Вся G7 підтримує "Україну",

– заявив Джо Байден, оголошуючи новий пакет допомоги.

Зазначають, що це перша зустрічі лідерів віч-на-віч після візиту Байдена в Київ у лютому.



Байден та Зеленський під час зустрічі в Японії / Фото CNN

У ході зустрічі американський лідер також наголосив, що "Сполучені Штати продовжують робити все можливе, щоб зміцнити здатність України захищатися".

За словами Байдена, новий пакет допомоги у сфері безпеки, який раніше заявив високопоставлений чиновник адміністрації США, становитиме 375 мільйонів доларів, включатиме боєприпаси, артилерію та транспортні засоби.

Те, чого ви досягли, є питання всього світу, і ми в захваті від того, чого ви досягли наразі. Разом із усією G7 ми за Україну, і я обіцяю, що ми нікуди не підемо,

— сказав Байден.

Байден розповів, як чув сирени повітряної тривоги, коли двоє чоловіків йшли українською столицею під час візиту Байдена на початку цього року.

"Ми продовжували йти. Вам байдужі сирени. Мені байдужі сирени", – сказав Байден.

20 травня, президент України прибув до Хіросіми на саміт лідерів G7, де зустрівся з низкою партнерів та друзями нашої країни. Володимир Зеленський порушив питання української формули миру, а також ситуації на фронті.