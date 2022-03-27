Байден зробив те, що й мав би чесний політик, – політтехнолог про висловлювання щодо Путіна

Джо Байден після розмови з українським біженцями у Варшаві порівняв Володимира Путіна з "м'ясником". Дехто розкритикував таку заяву, однак він зробив абсолютно правильний і чесний вчинок.

Про це заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.

До теми Байден назвав Путіна м'ясником після спілкування з українськими біженцями

"З дипломатичного погляду, а також з погляду політиків, на чиїй території не йде війна, можливо, було б і правильно обрати більш акуратне формулювання. Однак Байден, я здивувався, зробив те, що повинен був зробити чесний політик", – зазначив політтехнолог.

За словами Тизенгаузена, Байдену дуже добре відомо, що насправді відбувається в Україні через дії Росії.

Можливо, навіть значно більше, аніж нам з вами. Я у цьому не сумніваюся, враховуючи розвіддані, які передає і наша розвідка зокрема. Тому він зробив абсолютно правильний і чесний вчинок,

– додав політтехнолог.

Варто зауважити, що висловлювання Байдена про Путіна прокоментував Еммануель Макрон. На його думку, такі заяви можуть унеможливити дипломатичне розв'язання ситуації, у яке вірить французький президент.

Тизенгаузен прокоментував заяву Байдена щодо Путіна: дивіться відео