Байден звинуватив Путіна в зростанні цін на паливо й продукти та назвав шляхи, як їх знизити

Президент США Джо Байден заявив, що саме Володимир Путін винен в тому, що у США та й у світі загалом зросли ціни на паливо та продукти.

При цьому він підкреслив, що США здатні подолати інфляцію, оскільки наразі мають найміцніше становище. Про це Джо Байден заявив під час свого виступу, повідомляє 24 канал.

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За його словами, знизити ціни на паливо та продукти цілком реально по всьому світові.

У березні зросли ціни на паливо, це через Путіна. Через нього також піднялися ціни на продукти у нас,

– заявив Байден.

Також президент Сполучених Штатів повідомив, що наразі Вашингтон шукає шляхи, як повернути українське зерно на світові біржі.

Україна може вплинути на зниження цін

Байден вважає, що повернення українського зерна на світові ринки сприятиме зниженню цін. Він додав, що наразі в Україні є близько 20 мільйонів тонн зерна, які необхідно повернути на ринок. Й наразі Білий дім вивчає способи, як це зробити.

Ми вивчаємо способи, яким чином повернути це зерно на світовий ринок,

– заявив президент США.

Зростання цін на продукти у світі: коротко про головне

Через війну Росії проти України світові ціни на продовольство зросли до історичного максимуму. Зокрема ціни на зернові зросли у березні на 17%, а індекс вартості рослинної олії збільшився на 23%.

Росія та Україна є одними з найбільших експортерів пшениці, кукурудзи, ячменю і соняшникової олії. Раніше це експортували Чорним морем, але повномасштабна війна Росії проти України зупинила український експорт.

У FAO вважають, що ціни на харчові продукти й корми можуть зрости на 20%, що посилить масовий голод у вразливих країнах.

Країни Євросоюзу та ООН намагаються знайти шляхи уникнення продовольчої кризи у світі, яка вже невдовзі може виникнути через війну Росії проти України.

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