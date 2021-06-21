У Байдена допустили ізоляцію Китаю через розслідування щодо COVID-19: реакція Пекіна

Радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у випадку відмови Китаю від проведення розслідування про походження COVID-19, країна ризикує опинитися в міжнародній ізоляції. Наразі з'явилась реакція Пекіна.

Салліван вважає, що світ має поставити Китай перед вибором. Він запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжать співпрацювати зі союзниками та партнерами, щоб з'ясувати джерело коронавірусу. Водночас за словами радника Байдена, Вашингтон намагатиметься встановити тих, хто нестиме відповідальність за вірусу.

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"Або вони відповідально дозволять слідчим провести реальну роботу щодо з'ясування того, як це з'явилося, або вони зіткнуться з ізоляцією в міжнародному товаристві", – сказав Салліван.

У Китаї відреагували на заяву США

21 червня офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян назвав це "відкритим шантажем та погрозами".

Звинувачення Китаю у відмові від розслідування абсолютно безпідставне. Ще більше тривоги викликають слова про те, що Китай зіткнеться з міжнародною ізоляцією,

– зазначив китайський дипломат.

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