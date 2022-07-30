У Байдена позитивний тест на COVID-19: президент США знову йде на карантин

У Джозефа Байдена знову позитивний тест на коронавірус. Про те, чому це сталося та як почувається президента США, стало відомо 30 липня.

Білий Дім оприлюднив документ із відповідним висновком доктора Кевіна О'Коннора, який є лікарем президента. А про те, що очільник Штатів одужав від COVID-19 і мав негативний тест, повідомляли за три дні до цього.

До теми Повторне зараження коронавірусом: у кого найбільші ризики

У Байдена зафіксували "відскок" COVID-19

Медик вказав, що президент входить до невеликого відсотка пацієнтів, у яких відбувається "відскок" коронавірусу. Оскільки одразу припустили, що це може статися, йому почали частіше робити тести.

У суботу пізно вранці президент дав позитивний тест на антиген. Це фактично представляє "відскок" позитиву. Президент не зазнав жодних повторних симптомів, і він продовжує почуватися досить добре,

– акцентував О'Коннор.

Попри те, що симптомів немає та лікування не відновлюють, Байден повертається на самоізоляцію. Це потрібно, щоб захистити від інфікування людей, які з ним працюють.

Важливо – як стало відомо про те, що Байден захворів: дивіться відео