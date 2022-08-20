США не може програти у війні, – Романюк пояснив, чому Байдену важлива перемога України

Для Джо Байдена надзвичайно важлива перемога України у війні. Вони робитимуть все можливе, щоб ЗСУ перемогли окупантів.

Про це 24 каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, зараз ставка США на Україну у війні проти росії є надзвичайно великою. Вони робитимуть все можливе, щоб перемога була за ЗСУ.

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Романюк пригадав, яку критику отримала адміністрація Байдена після виходу із Афганістану. Якщо зараз вони не будуть достатньо підтримувати Україну, то амбіції як президента США, так і демократів серйозно похитнуться.

У Байдена через рік стартує президентська виборча кампанія. Якщо демократи та адміністрація Байдена допустять невдачу у війні проти росії, то всі президентські амбіції демократів посиплються на 10-12 років. Вони програватимуть вибори республіканцям, – зазначив Романюк.

Вже зараз Байден має надзвичайно низький рейтинг популярності в США. Тому, переконаний Романюк, його адміністрація робитиме все можливе, щоб Україна перемогла.

Вони приречені допомагати Україні

Романюк переконаний, що США приречені допомагати Україні з усіх мотивів – і з підтримки демократії та миру в Європі; і з неподільності кордонів та суверенітету держав. Окрім цього, внутрішньополітичні обставини серйозно тиснуть на Білий дім.

До прикладу, 17 серпня близько 20 відомих експертів з нацбезпеки, військових, дипломатів та колишніх посадовців написали колективний відкритий лист до Джо Байдена, де закликали негайно збільшити кількість військової допомоги Києву. Вони підкреслюють, що підтримка Україна перебуває в інтересах США.

За його словами, зараз Україна отримує недостатню кількість зброї. Все через те, що колективний Захід виявився неготовим до настільки масштабної війни. Цей обсяг дозволяє української армії на 100% не програти у війні. Але для перемоги потрібно ще більше військової допомоги, яка обов'язково ще надійде.

Нагадаємо, 19 серпня США ухвалили додатковий пакет військової допомоги для України на 775 мільйонів доларів. Туди увійдуть десятки тисяч артилерійських снарядів, 15 цікавих безпілотників, які ЗСУ ще не отримували, а також багато іншого.