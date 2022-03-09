Байкери з ЄС підтримують український опір

Волонтер з Польщі лише оголосив про збір коштів для українців і за одну добу зібрав понад 5 тисяч євро.

Державна прикордонна служба України повідомила, що серед волонтерів, які допомагають українським військовим, теробороні та постраждалим від нападу Росії на Україну, з'являються байкери з мотоклубу Польщі.

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За словами волонтера, бажання допомогти українцям серед жителів ЄС шалене. Він додав, що недавно лише оголосив про збір коштів для українців і за одну добу зібрав понад 5 тисяч євро. Волонтер впевнений, що далі буде більше.

Байкер уже закупив та привіз в Україну тактичні жилети. Далі він збирає інформацію про потреби і знову привозитиме найнеобхідніше.

Ми перебуваємо на передовій і захищаємо цінності вільного світу і дякуємо усім, хто допомагає і підтримує нас,

– зазначили у прикордонній службі.

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