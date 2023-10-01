Україна може отримати ударні дрони Bayraktar Akinci: що кажуть у турецькій компанії

Українські захисники успішно використовують безпілотники Bayraktar TB2 на полі бою. Питання постачання Bayraktar Akinci перебуває в процесі розгляду.

Про це розповів генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар. За його словами, люди, які виробляють Bayraktar TB2, працюють цілодобово.

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Україна може отримати дрони Akinci

Байрактар зазначив, що Україні постачають Bayraktar TB2, які виробляють на потужностях місцевої компанії Baykar.

У ній штат із 50 людей, які працюють вдень і вночі, підтримуючи ескадрилью. Наші дрони активно використовуються на полі бою, і ми добре тримаємося, намагаючись технічно підтримувати наші системи. А щодо Bayraktar Akinci, це питання – у процесі розгляду, наскільки мені відомо,

– зауважив гендиректор Baykar Makina.

Він додав, що українські військові добре знаються на тому, що його компанія виготовляє і в що інвестує.

"Тому наш план – виробляти всі системи, які ми маємо, тут. У нас є необхідні для цього дозволи. Тому ми можемо повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також тут ми можемо повністю виробляти Bayraktar Akinci. На це ми маємо дозволи від нашого уряду, що демонструє, наскільки ми наблизилися до втілення", – пояснив Байрактар.

За його словами, Україна є першою країною, яка має такий дозвіл.

"Адже в оборонній співпраці потрібні державні дозволи, а ми маємо цей дозвіл. Тому питання щодо Akinci – у процесі розгляду, ось що я можу сказати з цього приводу", – підсумував гендиректор турецької компанії.

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Коротко про безпілотник

Bayraktar Akıncı TIHA – важкий ударний безпілотник, роботи над яким стартували у 2018 році. Вже наступного року відбулися перші наземні випробування та тестовий політ, у межах якого перевірили усі системи літального апарату. Зокрема, відмінну роботу продемонстрували українські двигуни.

Дрон розробили з урахуванням досвіду застосування таких апаратів у сучасних збройних конфліктах. БпЛА має озброєння, що застосовується у пілотованих літаках. Окрім того, його обладнали сучасними системами спостереження.