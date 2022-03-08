Bayraktar у дії: на Сумщині знищили колони ворожої техніки, вражаюче відео

Росія розв'язала в Україні цинічну війну. Ворог зустрів тут лютий опір. Захисники України вкотре продемонстрували, що буде з тими, хто прийде на нашу землю з війною.

У Сумській області українські військові знищили колони ворожої техніки.

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На Сумщині знищили ворожу техніку

Для цього вони використали турецький безпілотник Bayraktar. Глава Сумської ОДА Дмитро Живицький нагадав у своєму телеграмі про те, що всі, хто прийшов в Україну з війною, тут і загине.

Отак виглядають колони ворожої техніки, знищені байрактаром.

Слава ЗСУ та усім причетним!,

– додав він.

Колони знищеної ворожої техніки: дивитися відео

Пізніше Живицький повідомив про ще одну знищену колону техніки ворога під Сумами. Він зауважив, що оркам місце у пеклі.



На Сумщині знищили техніку ворога / Фото телеграм Дмитра Живицького

На Сумщині знищили техніку ворога / Фото телеграм Дмитра Живицького

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