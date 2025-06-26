Bayraktar повернувся у гру: ЗСУ атакували росіян у Херсонській області

Bayraktar TB2 знову з’явився на фронті. Українські військові застосували дрон для удару по російському катеру в Херсонській області.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на німецький телеканал N-tv. Зазначається, що це перше публічне застосування дрона за останні кілька місяців.

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ЗСУ знову використовують турецький дрон на фронті

Після тривалої паузи українські військові знову почали використовувати турецькі безпілотники Bayraktar TB2 у боях з російськими окупантами.

Bayraktar TB2 набув світової слави навесні 2022 року, коли допоміг ЗСУ нищити російську бронетехніку та артилерію. Згодом, через посилення ворожої ППО та систем радіоелектронної боротьби, його використання зменшилось, але тепер дрон знову з'явився на полі бою.

На оприлюдненому відео дрон атакує та знищує російський військовий катер у Херсонській області. За даними Euromaidan Press, це може свідчити про слабкі місця в російській ППО на півдні України.

Bayraktar TB2 знову в строю: дивитися відео

Попри заяви про зниження ефективності, фахівці не відкидають, що Bayraktar може успішно діяти в умовах річкової або морської війни, де російська ППО менш щільна. Майор запасу Олексій Гетьман пояснив, що саме над водою використання цих дронів є доречнішим, адже над суходолом їх швидко виявляють і знищують.

Тим часом Туреччина продовжує інвестувати в розвиток Bayraktar в Україні. Вже будується завод під Києвом, де планують виробництво моделей TB2, TB3, Akıncı та новітнього Kizilelma. У лютому 2024 року представники компанії заявляли, що на підприємстві працюватиме близько 500 фахівців.