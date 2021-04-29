Створення бази ДНК в Україні: Рада віддала законопроєкт на доопрацювання

В Україні поки не змогли запровадити державну реєстрацію геномної інформації людини. Верховна Рада скерувала на повторне перше читання законопроєкт №4265.

За підтримку документа віддали свої голоси тільки 222 народних депутатів, натомість 249 проголосували за його доопрацювання.

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Що передбачає законопроєкт про бази ДНК в Україні

У пояснювальній записці йдеться, що в таку базу ДНК вноситимуть дані про людей, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності.

Також ДНК братимуть у засуджених та тих, хто відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або має непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

Якщо в розслідуванні фігуруватиме певне ДНК, то це дасть можливість оперативно відшукати його у базі, як наслідок знайти злочинця.

Документ пропонує встановити механізм відбору біологічних зразків людей, що добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців. Однак їхня інформація буде не в базі Міністерства внутрішніх справ, а в особистій картці. Це, сподіваються творці законопроєкту, допоможе ідентифікувати загиблих або зниклих безвісти.