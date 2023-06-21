В бажанні звинуватити в ситуації з укриттям рятувальника, "слуги" вийшли самі на себе: експерт

Щоб не карати за стан укриттів голів РДА, призначених президентом, влада вирішила зробити винними рятувальників. Але "слуги" знов вийшли самі на себе.

Про це пише політичний експерт Володимир Цибулько. Детальніше про його аналіз ситуації, розповідаємо далі.

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"Замість покарання "слуг-барабанщиків" з райдержадміністрацій, Офіс президента хоче зробити "цапом відбувайлом" міського рятувальника Романа Ткачука. Але "слуги" знову вийшли самі на себе. Перший раз, коли звинуватили Кличка, забувши сказати, що саме голови РДА ("Слуги народу") відповідають за стан укриттів. Вдруге, коли звинуватили рятувальників в тому, що ті нанесли на карту укриттів недіючі сховища. Саме за це рятувальник Ткачук отримав підозру. Але! Данні про укриття в районах для подальшого нанесення на карту рятувальникам надають голови РДА!", – повідомив Володимир Цибулько.

Він підкреслив, що саме слуги-очільники РДА збирали та надавали інформацію про укриття, але підозру вручили рятувальнику. На його думку, це робиться для того, щоб відвести звинувачення від голів РДА, які входять у вертикаль президента.

Як слуги підготували укриття, кияни бачили: барабани за мільйон, овочерізки за 130 тисяч гривень, електричні сковорідки по 720 тисяч гривень за штуку, ганчірки для миття підлоги за 700 гривень за штуку і купа іншого. Тому саме чиновники-слуги, замість барабанів, сьогодні мають отримувати підозри. Але чому тоді підозру вручили рятувальнику, а не їм? Бо голів РДА призначає та звільняє президент. Це президентська вертикаль. 9 з 10 голів районів столиці – слуги. Свої. Хто ж буде саджати своїх?,

– зазначив Цибулько.

Експерт також нагадав, що Роман Ткачук 17 років працює рятувальником. З перших годин війни безпосередньо бере участь в операціях з ліквідації наслідків прильотів по столиці, має відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації", "Орден – "Честь і слава" та ряд інших.

"Коли рятувальник Ткачук, разом з Кличком напередодні війни, в грудні 2021 року ініціювали в Києві тестування повітряної тривоги, Офіс президента спустив на них усіх "собак" з вимогою не лякати населення. Бо людям тоді казали готуватися до шашликів, а не до війни. Шашликів Україна вже наїлася. Тепер нам пропонують слухати барабани. Знімати стрес після вибухів", – підсумував Цибулько.