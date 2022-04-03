На базі НАТО в Румунії зібрали рекордну кількість військ, – ЗМІ

База НАТО на березі Чорного моря була перевалочним пунктом для перекидання військ НАТО в Афганістан. Але цинічна агресія Росії змусила альянс збільшити Румунський контингент до 3 тисяч військовослужбовців.

Також на базі НАТО сконцентровані сотні автомобілів та інша військова техніка.

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Новоприбулі війська входять до складу чотирьох бойових груп, які НАТО нещодавно розвернуло в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині.

Зібрано 40 тисяч військових

Загалом на східних кордонах північноатлантичного альянсу зібрано 40 тисяч військових, значні повітряні та морські сили.

Відомо, що військове вторгнення Росії сприяло активізації у лавах країн НАТО. Зокрема, військові літаки з 7 держав-членів Альянсу прибули до Нідерландів на навчання.

Німеччина, зокрема, змінила підхід до питання безпеки та армії – уряд значно збільшив видатки на оборону та безпеку.

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