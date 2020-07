Щороку чи не усі сфери діяльності поповнюються новими словами. Так, у сфери харчування, та й на власні кухні, додалось слово – фудпейрінг, тобто досконале поєднання страв та продуктів.

І ні, сирники зі сметаною, вівсянка з арахісовою пастою чи навіть вареники з чорницями – не відображають суті цього поняття. Мова йде про більш вишукані та нестандартні поєднання. Це така собі фантазія та відчуття смаку шеф-повара і продуктів. Алкогольний фудпейрінг – дружба та розуміння шеф-повара та бармена. А от музичний beer pairing – ідеальні стосунки пива та музики.

Жанрів музики – багато, сортів пива теж вдосталь, тому підхід до поєднання таких речей хоч й індивідуальний, але цілком логічний.

На наше сприйняття світу та ситуацій впливають емоційні фактори. Але про психологію говорити сьогодні не будемо. Просто згадаймо, чи бувало так, що за келихом пива в колі друзів ви відчували, що атмосфера не та? Навіть якщо люди не змінились навколо, а заклад – досі ваш улюблений. Справа може бути у музиці, яка грає на фоні.

Тому beer and music pairing – це важлива річ як для нас особисто, так і для ресторанів та пабів.

Не дарма науковим журналом Frontiers in Psychology проводилось дослідження, результатом якого став висновок: якщо грає правильна музика, то навіть пиво може здаватись ще смачнішим. Різні жанри підсилюють гіркоту, солодкість, кислинку або бархатистість смаку пінного напою. Тож, в залежності від того, келих якого сорту пива ви тримаєте в руці, яка музика до нього пасуватиме?

Солодкі сорти пива

Світлий лагер, пільзнер, вайсбір, бельгійський ель та солодкі фруктові сорти пива мають світлий золотистий колір та свіжий смак. Такі сорти ще вважають літніми варіантами, які підходять до спекотних днів. Їх гіркота дуже м'яка і практично непомітна, а для їх створення часто використовують фруктові ефіри. Тому це пиво вважається м’яким та спокійним.

От звідси й можна відштовхуватись, обираючи до таких сортів музичний супровід. Композиції з фортепіано, флейтою та гармонічними настроями – ідеальний вибір. Ці інструменти мають високе та чисте звучання і, зазвичай, представлені легкими і піднесеними піснями. Якщо спробуємо перевести це вже у відомі нам жанри, то слід увімкнути щось улюблене з джазу, соулу, лаунджу чи пост-року. Якщо важко щось пригадати, то можете почати з наших рекомендацій.

Сучасне

Jamie Cullum – Edge Of Something

Класика

The Velvet Underground, Nico – Sunday Morning

Кисле пиво

Ламбік, ель, гозе – колірна палітра цих кислих сортів найрізноманітніша – від насиченого червоного до золотого солом'яного. Пахне такий напій найчастіше фруктами і має специфічний гострий дріжджовий аромат та кислий і терпкий смак. Такі сорти пива найкраще поєднуються зі швидкою музикою, яка має сильні ритми та дисонанс, тобто коли дві протилежні ноти грають разом.

Тож до кислого пива чудового підійдуть поп-рок, техно, фанк, диско, кантрі та фольк. В цих музичних напрямках використовується одночасно багато музичних інструментів, а деякі жанри доповнюються ще додатковими ефектами, а непоєднувані звуки лунають так, що весь цей мікс перетворюється в одну цілу й легку у сприйнятті мелодію.

Ми б обрали щось з наступного:

Сучасне

Sheryl Crow – Still The Good Old Days ft. Joe Walsh

Класика

The Beatles – Don't Let Me Down

А під що вам смакуватиме кислий ель?

Пиво з гіркуватим смаком

Портер, стаут, IPA – це сорти, які відрізняються гіркотою. Певні з них сильнішою, інші – більш збалансованою та легкою. Часто їм надають також смакові відтінки ірису, карамелі, шоколаду та кави. Від інших сортів – фруктових та кислих – вони відрізняються темно-коричневим, іноді аж до чорного, кольором і тривалим післясмаком.

Такі темні сорти пива і гіркуватий смак однозначно найкраще доповнюються піснями "темнішими", які мають синтезатор, сум та музичну гіркоту.

Простіше кажучи, різновиди року, транс, хороркор та грайм. Ці жанри брутальніші, похмуріші, проте часто доповнюються також динамічними та потужними вокальними ритм-секціями. Ударники, бас та ритм-гітара викликають бажання такі треки поєднувати саме з гіркуватим пивом.

Сучасне

Skillet – Legendary

Класика

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Погоджуєтесь чи вагаєтесь?

Перед тим, як ви обирати пісню та виконавця до улюбленого сорту пива, візьміть до уваги:

Високі тони посилять солодкість;

Невідповідні, "гострі" тони посилять кислинку;

Низький бас підсилює гіркоту.

Смакуйте улюбленим пивом з досконало підібраною музикою, стравами та людьми.