Найкращі теж помиляються: як грубий фейл Куртуа на ЧС-2022 підвів Бельгію – відео крутого голу

27 листопада 2022 , 17:18
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Кращий воротар світу 2022 року не зміг впоратись із ударом марокканця з гострого кута. Цей момент коштував бельгійцям балів у матчі на Мундіалі.

У групі F на ЧС-2022 тривають матчі 2 туру. У першій грі Бельгія протистояла Марокко, яке у першій грі змогло відібрати очки у хорватів, пише 24 канал.

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Африканська збірна чинила гідний опір супернику, а в середині другого тайму навіть вийшла вперед. Героєм став Абдельхамід Сабірі із Сампдорії, який вийшов на заміну.

Вже за п'ять хвилин хавбек взяв на себе виконання штрафного з гострого кута. Сабірі завдав прямого удару і дезорієнтував Тібо Куртуа, який пропустив м'яч прямо перед собою.

Відео голу Сабірі:

В підсумку марокканці забили ще раз у компенсований час і здобули перемогу (2:0). Це дозволило їм очолити групу F за тур до фінішу. Для виходу в плей-офф підопічним Реграгі достатньо буде не програти канадцям.

Турнірна таблиця:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Марокко 1 1 0 2:0 4
2 Бельгія 1 0 1 1:2 3
3 Хорватія 0 1 0 0:0 1
4 Канада 0 0 1 0:1 0

 

Автор: Анатолій Дерека