Бельгія надішле Україні 3 тисяч автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розповів, що вони збираються надіслати Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї.

За його словами, Україна має право захищатися від російського вторгнення.

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Раніше Жозеп Боррелл запропонує використовувати кошти ЄС для фінансування зброї та інших поставок в Україну. Зокрема, палива.

Росія продовжує отримувати наслідки своєї нахабної атаки на Україну. Ще 4 країни вирішили закрити свій авіапростір для російських літаків – йдеться про Бельгію, Ісландію, Ірландію та Данію.

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