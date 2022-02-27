Бельгія надішле Україні 3 тисяч автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів
27 лютого 2022 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:твіттер Александера Де Кроо
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розповів, що вони збираються надіслати Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї.
За його словами, Україна має право захищатися від російського вторгнення.
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Раніше Жозеп Боррелл запропонує використовувати кошти ЄС для фінансування зброї та інших поставок в Україну. Зокрема, палива.
Росія продовжує отримувати наслідки своєї нахабної атаки на Україну. Ще 4 країни вирішили закрити свій авіапростір для російських літаків – йдеться про Бельгію, Ісландію, Ірландію та Данію.
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