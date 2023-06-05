Бельгія розслідуватиме використання бельгійських гвинтівок на Бєлгородщині: у ГУР відреагували

Бельгія звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про використання гвинтівки бельгійського виробництва проукраїнськими силами для боротьби з російськими військами на західному кордоні Росії.

Це підтвердив бельгійський прем'єр-міністр Александр Де Кроо, пише Reuters. В українській розвідці прокоментували ймовірне розслідування.

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Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося,

– заявив де Кроо.

Прем'єр-міністр зауважив, що європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона буде використовуватися на українській території з метою захисту цієї території. Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо ці повідомлення підтвердяться.

"Ми не повинні забігати наперед. Але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", – сказав він.

Реакція української розвідки

Речник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони Андрій Юсов коментуючи розслідування Бельгії щодо використання зброї їхнього виробництва на території Росії зазначив, що це питання потрібно ставити "Російському добровольчому корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії", пише Суспільне.

Наскільки відомо, то вони вже давали коментарі з цього приводу. Зокрема, стосовно затрофеєної/перетрофеєної зброї техніки чи озброєння. Що стосується інших питань, то я думаю що Міністерство оборони прокоментує належним чином,

— сказав Юсов.

Він додав, що представники РДК та легіону "Свобода Росії" діють на території Росії автономно.