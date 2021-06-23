Бельгійське диво: як маленька країна створила найкращу футбольну збірну світу

Населення Бельгії – приблизно 11 млн людей, країна затиснута між своїми величезними сусідами – Німеччиною та Францією. Вперше вони очолили рейтинг ФІФА у 2015, а з 2018 року входять до еліти футболу.

Історія Бельгії – одне з найбільших досягнень у світі спорту, пише CNN.

Лідерство у групі Як Бельгія здолала Фінляндію

Пролог: мандрівка з дна футболу

Навіть без медалей, команда суперзірок буде викликати захоплення та заздрість футбольних адміністрацій по всій планеті. І "Червоні дияволи" не планують нікуди зникати. Подорож розпочалася з дна та розпачу.

Читайте ще Вижити у "групі смерті": Євро-2020 та історія явища

Мрія Бельгії прийняти Євро-2000 разом з Нідерландами розвалилася на груповій стадії.

Почавши з перемоги, Бельгія провалила домашній турнір / Фото Twitter UEFA Euro 2020

Лише через дев'ять днів після святкування на стадіоні імені Короля Бодуена, все було закінчено. Туреччина виграла 2:0, з двома голами Хакана Шукюра, перший гол привіз воротар команди Філіп де Вільде. Після цього, Королівська Федерація футболу Бельгії вирішила провести повноцінний перегляд їхньої футбольної стратегії.

Це не було добре для гравців, клубів, національної команди. Ми дійсно були на дні,

– сказав CNN Мішель Саблон, який тоді був технічним директором Федерації.

Інший сусід Бельгії – Німеччина – пішла таким же шляхом перегляду своєї філософії. Німецьке переродження принесе їм титул чемпіонів світу через 14 років. Брюссель планував зробити щось подібне. Саблонова команда працювала по 12 годин підряд на вихідних. "Ми розвинули всю систему з чистого білого паперу", – згадує він.

Щоб допомогти робити науковий аналіз, 4 університети приєдналися до проєкту. Наприклад, там досліджували юних гравців у матчах 5-на-5 або 8-на-8. А в який час дітям краще грати?Це все зайняло майже рік.

Для збірної, це були темні часи її існування / Фото CNN

Але поки що, на 2003 рік, Бельгія починала невеселий забіг: з пропуску великих турнірів.

Аналогічний досвід Фінляндія на Євро-2020: країна, що занадто довго чекала шансу

Роки невдач Два Чемпіонати світу (2006 та 2010) та три Євро (2004, 2008, 2012) обійшлися без бельгійців. У 2007, країна через це впала на максимально низьке місце у рейтингу ФІФА – на 71. Автори плану не передбачали такого довгого часу у футбольній пустелі.

Зміна схеми та філософії

Традиційна, але застаріла схема 4-4-2 була відкинута, основною зробили більш гнучку та атакувальну 4-3-3. У ній окремі гравці мали більше простору для прийняття рішень, але й більше відповідальності за них. План був амбіційний, проте футбольна програма в Бельгії – досі скромною. Професійних клубів тоді було ледве 20.

Але в цьому була й перевага: легше було змусити всіх працювати разом, а відсутність трофеїв зменшувала тиск та давала більше свободи. І команди погодились.

"Перша гра після оновлення філософії – 1:7 від Франції на рівні до 17 років. Звісно, проти цього була реакція. Але вже через рік у тій же віковій категорії, ми домінували над Францією та перемогли їх", – згадує Саблон. Переродження зайняло час, але воно вартувало того. У цій подорожі треба було взяти участь.

Нинішнім зіркам Бельгії – Ромелу Лукаку, Едену Азару, Кевіну Де Брейне – тоді було десь по 10 років. Тоді цього ще ніхто не знав, але їх кар'єри запустять "золоте покоління" Бельгії. Ромелу та Еден вперше вийдуть у складі дорослої збірної у 2010 році. Через чотири роки, команда вийде з групи на ЧС-2014 і дійде – вдруге в історії – до ¼ фіналу.

​Наші в Бельгії Яремчук після феєрії у стартових матчах Євро-2020 зацікавив клуби з Європи

Листопад 2015 – лідери рейтингу ФІФА уперше!

Вчасна та правильна зміна тренера Але далі – знову розчарування у вигляді вильоту від Вельсу на Євро-2016. Марк Вільмотс звільнений з посади, іспанець Роберто Мартінес замінив його. Це було одне з найкращих рішень в футболі збірних. Два роки потому з ним на чолі Бельгія завоює бронзові медалі Чемпіонату світу-2018.

Тренер Роберто Мартінес змінив футбол Бельгії / Фото Sempreinter

Тоді в Росії Бельгія була близька до перемоги. У 1/8 була Японія. Матч був захоплюючий, зважаючи, що довелося відігруватися з 2:0 на користь "синіх самураїв". Вертонген та Феллаїні зрівняли рахунок, а перемогу приніс кросс Лукаку та гол Насера Шадлі на 90+4!

Чвертьфінал став сенсаційним: з раухнком 1:2 були зупинені бразильці. А Лукаку отримав своє прізвисько "Танк". Лише у півфіналі Бельгію зупинили майбутні чемпіони – Франція, але й те з рахунком 1:0. В матч за бронзу перемогли Англію, якій знову не пощастило щось виграти. Бельгійці все одно святкували на Гран-Пляс в столиці, але тепер хочуть стояти там з золотими медалями.

Анрі та Бельгія Легендарний форвард Арсенала та Барселони повернувся у збірну Бельгії перед Євро-2020

Думають і про майбутнє: вже зараз 23 гравці проходять тренерські курси від УЄФА. Очікується, що вони повернуться в Бельгію розвивати молодь далі.

Ромелу Лукаку та Тібо Куртуа

Новоспечений чемпіон Італії у складі "Інтера", Ромелу Лукаку – топовий фінішер. У нього завжди було багато голоду, бажання добитися успіху та впевненості у собі. Навіть у 16 років він добре знав, що готовий грати у національній команді. В яку і потрапив у 17 років і зараз є її рекордсменом по голам.

"Я тоді грав з колишніми та майбутніми зірками збірної. Ми вірили, що одного дня, наше покоління візьме гору", – казав він. Більшість партнерів він знав з 11-12 річного віку. Тепер про гравців Бельгії знають всюди і слава біжить попереду футболістів.

Лукаку, Азар та Куртуа / Фото Firstorderhistorians

"Ми сиділи всі разом за великим столом та дискутували: хто має кращу юнацьку команду, хто забиває більше голів, про турніри, на яких ми бували. Це було круто", – згадував форвард. Майже ту саму історію розповідає і голкіпер збірної Тібо Куртуа.

Я грав проти Лукаку, коли нам було по 12 чи 13 років. Але коли ми разом, ми просто група друзів, які товаришують півжиття,

– пояснив він CNN Sport.

Коли команда поїхала на Чемпіонат Світу до Бразилії, всі переживали.

Це цікаво Подивимось, хто буде кращий: Лунін готовий боротися з Куртуа за місце в основі Реала

"Там думали так: як вони будуть поводити себе футболісти, якщо їх зібрати разом на місяць? Чи не буде бійок та проблем? Але ми дуже добре знаємо один одного, тож нічого не було. Ми разом граємо в гольф, у карти та на Play Station", – розповів Тібо Куртуа. Так легше та правильніше, додає Лукаку.

"Ядро" збірної тепер дуже досвідчене:Лукаку та Де Брейне – серед найкращих футболістів світу. Тренер Роберто Мартінес має гарний вибір майже на всіх позиціях. Вартість збірників Бельгії зросла

У моїх останніх 52 іграх, ми в середньому забивали 3 голи за матч. Це стабільність, якої ви більше не побачите у світовому футболі,

– сказав він CNN Sport у травні.

Приклад інклюзивності

Збірна Бельгії на цьому Євро та на Чемпіонаті світу у Катарі є та буде живим прикладом інклюзивності та різноманіття. У той час, коли расизм, ксенофобія та нетолерантність на своєму піку, саме Бельгія показала, як можна приймати у склад гравців різного походження, мови та навіть релігії.

"Багато гравців з конголезьким походженням, – визнає Лукаку. Його батько Рожер грав за збірну Заїру (зараз – Демократична Республіка Конго). – Дехто має іспанські чи марокканські корені. Поки ви працюєте разом, нікого не цікавить ваша раса. І тоді все ідеально".

Культурно та мовно розділена країна / Карта Babbel

Куртуа дав урок географії: "ми – дивна країна, яка складається з французької частини, нідерландської частини та німецької частини. Кожна говорить своєю мовою. Звісно, бути однією нацією непросто. Але все одно, Бельгія – прекрасне видовище". Якщо в маленькій країні багато мов, це може стати перешкодою для прогресу.

Сила команди Сльози та підтримка Еріксена: Бельгія створила шалений камбек з Данією на Євро-2020 – відео

В Бельгії це стало силою. "Різноманітність – найсильніша зброя нашої роздягальні. Завжди чуєш різні підходи, різні рішення. У юному віці можете робити речі у різний спосіб", – пояснив Роберто Мартінес.

Він іспанець, провів більшу частину кар'єри в Англії, його дружина – шотландка. Тренер вважає великою перевагою, "коли бельгійські гравці подорожують світом, а потім приносять досвід додому".

Професійна піраміда в Бельгії підтримує тільки дві маленькі ліги на 26 клубів. Але багато місцевих гравців мали талант та виховання, щоб ставати своїми будь-де.

Міжнародний десант

Футболісти, природньо, не можуть здобути світове визнання, залишаючись у маленькій Бельгії.

Лукаку назвав це "виходом з зони комфорту, щоб зробити кар'єру". Вони поїхали, ризикнули. "Таким має бути футбол", – каже форвард. У 2000 році, лише половина національної команди грала за межами країни. Більша частина – в сусідніх лігах Нідерландів та Німеччини. Через 21 рік? 92% "легіонерів"!

35% футболістів збірної грають у Прем'єр-Лізі Англії, 15% все ще у Бундеслізі Німеччині, 12% у Лізі 1 у Франції та іспанській Примері. Дванадцять футболістів виступали за клуби в Лізі Чемпіонів.

Кевін Де Брейне, головна зірка збірної Бельгії / Фото The Atletic

Куртуа виграв чемпіонат Іспанії з обома клубами з Мадриду ("Реал" та "Атлетіко") і став дворазовим чемпіоном Англії з "Челсі". Кевін Де Брейне узагалі став одним з кращих гравців світу разом з "Манчестер Сіті", кількість трофеїв вже двозначна. Еден Азар виграв золоті медалі в трьох командах і дві Ліги Європи з "Челсі". Лукаку грав за "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", а зараз є чинним чемпіоном Серії А в Італії.

А ще ж є їхні менш відомі колеги: захисники Тобі Алдервейрелд ("Тотенгем"), Ян Вертонген ("Бенфіка"), Томас Меньє ("Борусія Дортмунд"); півзахисники Юрі Тілеманс ("Лестер"), брат Едена Торган Азар ("Борусія Дортмунд"); нападники Дріс Мертенс ("Наполі") та Мічі Батшуаї ("Крістал Пелес", оренда з "Челсі").

Маючи таку різнопланову команду, була потрібна мова, яка б об'єднувала всіх. Нею, з часу приходу Мартінеса, стала лише англійська. Раніше, Марк Вілмотс (2012-2016 роки) говорив нідерландською та трохи французькою (так гравці розмовляють між собою).

Я бачу, як діти розмовляють чотирма мовами, це неймовірно. Бельгійці завжди хочуть бути корисними групі. Ми просто заходимо і стараємось, не маючи культурного бар'єру,

– пояснив Лукаку.

Нове покоління

Юрі Тілемансу з англійського клубу "Лестер Сіті" лише 24 роки, він з молодших гравців Бельгії. Але вже дуже досвідчений, кількість матчів наближається до 40 матчів, він грав у Бразилії в 2018. Зараз передає досвід молодшим гравцям.

Юрі Тілеманс, головна надія збірної Бельгії / Фото сайт клубу "Лестер"

"Я хочу пробувати виграти кожну гру, а потім передати це усвідомлення молодшим гравцям", – сказав він CNN Sport. Так він планує зберігати менталітет та переможний дух в команді, попри евідворотну зміну поколінь. "Так ми будуватимемо успіх", – упевнений Юрі. "Є оптимізм щодо підготовки нових гравців", – підтвердив Мартінес.

Наразі, ці гравці "дбають про навчання молодших груп. Вони впливають на футбол Бельгії, як ніколи раніше. Вони тут на довгі роки", – каже головний тренер. Процес тренування описує як "спільне прагнення".

Він грав під орудою тренерів, які нав'язували своє бачення, як і що треба робити. І молодий Мартінес цього не розумів і ніколи в це не вірив. "Якщо така людина повертається спиною, вона втрачає контроль над групою", – підсумував менеджер. Пристрасть має бути нашою метою та мрією, каже він.

Якщо ми поділяємо спільну пристрасть, легко віддати їй всіх себе, а не лише дві години тренування,

– пояснив Мартінес

Бельгія – не перша країна з "золотим" футбольним поколінням. Але це сценарій, до якого прагнула б кожна.

Іспанія виграла три турніри поспіль з 2008 по 2012. Франція – два у 1998 та 2000. Але от Португалія з Луїшем Фігу та Руї Коштою не змогла цього зробити. Зрештою, вони виграли Євро-2016 з Кріштіану Роналду у складі. З іншого боку, "золоті хлопчики" Англії – Стівен Джеррард, Девід Бекхем та Майкл Оуен – не допомогли країні вийти бодай до фіналу.

Тібо Куртуа впевнений: "спіх прийде або зараз, або найближчим часом. Якщо не ми, то нове покоління", оскільки Бельгія важко працює для цього.