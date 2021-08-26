У Бельгії дозволили залазити до сусідів, щоб забрати випадково закинутий до них м'яч
Джерело:The Guardian
У Бельгії законодавчо закріпили право забрати м'яч, випадково закинутий у двір сусіда. Утім, брати у сусіда все що заманеться – і це прописали окремо – не можна.
Також у законі вказано, що не можна копати м'ячем по сусідській огорожі. А чинним цей закон стане вже з 1 вересня.
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Випадково закинутий м'яч до сусідів тепер не біда
Якщо хтось випадково влучить м’ячем у сусідський сад, то матиме законне право залізти туди й забрати його. Щонайменше, так буде у Бельгії з 1 вересня.
- У такий спосіб бельгійські законодавці вирішили розв'язати проблему сварливих сусідів.
- Отих, які не дають дітям бавитися – і не хочуть повертати їм м'яч, якщо той потрапив на їхню територію.
Що важливо, у законі спеціально прописали, щоб потім не було безглуздих судових розглядів, що:
- Шлях потрапляння м'яча у сусідський двір значення не має. Чи від руки, чи від ноги – власник м'яча однаково матиме право його забрати.
- Але не матиме права забирати у сусідів нічого більше – і це теж прописали в законі.
До слова, закон передбачає повернення не тільки м'яча, а й домашніх тварин. Тобто, якщо котик чи курка забіжать до сусідів – за ними теж можна погнатися, ігноруючи право приватної власності сусідів на їхній двір.
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Закон законом, але передусім – здоровий глузд
Автори закону тільки просять людей виявляти у таких ситуаціях здоровий глузд:
- Перш ніж проникати у сусідський двір, все ж варто запитати у його власників, чи вони самі не віддадуть того м'яча чи курку.
- Також не варто залізати у сусідський двір, якщо там ростуть якісь квіти чи культури – у випадку пошкодження їх сусіди матимуть повне право вимагати в суді компенсації.
Чи може бути через такий закон "спалах недобросовісної поведінки"? Журналісти припускають, що таки може. Але бельгійські судді вже пообіцяли ретельно стежити і за духом, і за буквою нового закону.
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