Літак врізався в автомобіль: деталі катастрофи у Бельгії

У Бельгії сталась авіакатастрофа, яка забрала життя кількох людей. Там літак не зміг злетіти та врізався в інший транспортний засіб.

Поблизу бельгійського міста Спа розбився невеликий літак. На борту було двоє пасажирів.

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Літак врізався в автомобіль

Туристичний літак намагався злетіти, але не зміг. Маневр був ускладнений сильним вітром. Літак врізався в автомобіль, припаркований вздовж траси Спа – Франкоршам.

І літак, і авто спалахнули. Пасажири літака загинули.

Водночас водій автомобіля вийшов зі свого транспортного засобу, коли сталася аварія. Це і врятувало йому життя.

На місці події працювали екстрені служби. На час розслідування національна дорога закрита для руху, а аеродром залишиться закритим до 29 січня.

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