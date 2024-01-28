Літак врізався в автомобіль: деталі катастрофи у Бельгії

28 січня 2024, 20:25
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Джерело:

RTBF

У Бельгії сталась авіакатастрофа, яка забрала життя кількох людей. Там літак не зміг злетіти та врізався в інший транспортний засіб.

Поблизу бельгійського міста Спа розбився невеликий літак. На борту було двоє пасажирів. 

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Літак врізався в автомобіль

Туристичний літак намагався злетіти, але не зміг. Маневр був ускладнений сильним вітром. Літак врізався в автомобіль, припаркований вздовж траси Спа – Франкоршам.

І літак, і авто спалахнули. Пасажири літака загинули. 

Водночас водій автомобіля вийшов зі свого транспортного засобу, коли сталася аварія. Це і врятувало йому життя.

На місці події працювали екстрені служби. На час розслідування національна дорога закрита для руху, а аеродром залишиться закритим до 29 січня. 

У Чилі розбився літак

  • У Чилі сталася авіакатастрофа. Літак, що допомагав гасити пожежі, впав, вбивши пілота. Внаслідок трагедії постраждали ще троє осіб. Вони були поранені у своїх автомобілях. Інцидент трапився біля аеропорту Пангілемо, коли літак Turbo Trush врізався в електричні кабелі та автомобілі. Пілот загинув на місці.
  • Фернандо Соланс – саме так звали 59-річного загиблого пілота. У Національній лісовій корпорації Чилі його назвали "мучеником, який віддав життя, захищаючи природу та людей країни".
  • Він мав великий досвід роботи пілотом в Іспанії та навіть отримав визнання за майстерність у справі всього свого життя.

Автор: Вікторія Кульженко