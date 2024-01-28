Літак врізався в автомобіль: деталі катастрофи у Бельгії
Джерело:RTBF
У Бельгії сталась авіакатастрофа, яка забрала життя кількох людей. Там літак не зміг злетіти та врізався в інший транспортний засіб.
Поблизу бельгійського міста Спа розбився невеликий літак. На борту було двоє пасажирів.
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Літак врізався в автомобіль
Туристичний літак намагався злетіти, але не зміг. Маневр був ускладнений сильним вітром. Літак врізався в автомобіль, припаркований вздовж траси Спа – Франкоршам.
І літак, і авто спалахнули. Пасажири літака загинули.
Водночас водій автомобіля вийшов зі свого транспортного засобу, коли сталася аварія. Це і врятувало йому життя.
На місці події працювали екстрені служби. На час розслідування національна дорога закрита для руху, а аеродром залишиться закритим до 29 січня.
У Чилі розбився літак
- У Чилі сталася авіакатастрофа. Літак, що допомагав гасити пожежі, впав, вбивши пілота. Внаслідок трагедії постраждали ще троє осіб. Вони були поранені у своїх автомобілях. Інцидент трапився біля аеропорту Пангілемо, коли літак Turbo Trush врізався в електричні кабелі та автомобілі. Пілот загинув на місці.
- Фернандо Соланс – саме так звали 59-річного загиблого пілота. У Національній лісовій корпорації Чилі його назвали "мучеником, який віддав життя, захищаючи природу та людей країни".
- Він мав великий досвід роботи пілотом в Іспанії та навіть отримав визнання за майстерність у справі всього свого життя.