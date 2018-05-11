Белла Хадід відновила стосунки з екс-бойфрендом The Weeknd, – ЗМІ
Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід привертає увагу громадськості не тільки своїм розкішним виглядом, але й заплутаною історією кохання. Так, у ЗМІ подейкують, що манекенниця відновила свої стосунки зі співаком The Weeknd.
Ще під час фестивалю Coachella журналісти побачили Беллу Хадід у товаристві R&B виконавця. Тоді пара не приховувала своїх почуттів, а The Weeknd ніжно цілував екс-кохану. Інсайдери стверджували, що Белла Хадід досі закохана в співака, але квапити події вони не мають наміру. Белла Хадід спростувала всі чутки про відновлення стосунків з екс-бойфрендом.
Як повідомляє E! Online, пара знов потрапила в об'єктиви папараці. Белла Хадід та The Weeknd палко цілувались на вечірці в Каннах. Закохані зайняли VIP-зону, однак сховатись від журналістів їм все-таки не вдалось. Модель не відходила від співака, насолоджуючись спілкуванням з ним. За словами інсайдерів, Белла Хадід тільки один раз покинула The Weeknd та потанцювала з подругами.
Наразі у мережі з'явились перші фото та відео, де видно, як зіркова пара проводить спільно час в Каннах.
Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід мали стосунки упродовж 1,5 року. Співак закрутив роман зі співачкою Селеною Гомес та майже рік зустрічався з нею. Однак ці стосунки не мали продовження. Селена розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера.