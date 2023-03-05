Після втрати Росією Криму відбудуться дві важливі речі, – генерал Годжес
Джерело:УНІАН
Генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Годжес наполягає, що звільнення Криму буде вирішальним моментом у війні України з Росією. Втрата Кремлем контролю над Кримом призведе до невідворотних процесів у Росії.
Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес звернув увагу на те, що в Росії вже є чимало конфліктів. Зокрема, між власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та главою міноборони Сергєєм Шойгу.
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Годжес назвав дві важливі речі після звільнення Криму
"По-перше, втрата Криму призведе до докорінних змін на російському боці. Навіть зараз є великий конфлікт між Пригожиним, Шойгу, Кадировим. Ці хлопці ненавидять один одного. Я думаю, російський Генштаб сподівається, що Пригожин програє, а їхні люди виграють. Отже, уявіть, яким буде результат втрати Криму, до чого він призведе на їхньому боці", – сказав Годжес.
З іншого боку, генерал-лейтенант заявив, що в Росії обмежені запаси високоточної зброї. Крім того, Росії доведеться відвести Чорноморський флот.
По-друге, їхні запаси високоточної зброї обмежені. Вони зараз, буквально, змушені розбирати пральні машини і робити з них ракети. На цьому фоні, втрата Криму ускладнить підтримку Росії з боку Китаю та Ірану. Це підсилить ефект на додаток то того, що Росія відсуне свої війська, не зможе використовувати Чорноморський флот або запускати з Криму іранські дрони,
– зазначив Годжес.
Колишній командувач військами США в Європі вважає, що в Росії виникнуть внутрішні проблеми, попри те, що у росіян залишаються далекобійні ракети.
Також він додав, що після втрати Криму в росіян буде ще менше ентузіазму стосовно Донецька та Луганська.
У НАТО відреагували на військове звільнення Криму
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо визволення окупованого Криму військовим шляхом. За його словами, це дуже важливо для майбутніх переговорів між Україною та Росією.
- Він заявив, що Україні необхідно мати сильну переговорну позицію, яка залежить від ситуації на полі бою. За словами генсека НАТО, допомога Заходу є важливою для України.
- Однак, він наголошує, що рішення про те, які умови прийнятні для України, повинен приймати Київ. Столтенберг сказав, що військова підтримка може бути найкращим способом досягнення мирного рішення для України, після чого вона зможе визначити, які умови для неї прийнятні.