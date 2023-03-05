Після втрати Росією Криму відбудуться дві важливі речі, – генерал Годжес

Генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Годжес наполягає, що звільнення Криму буде вирішальним моментом у війні України з Росією. Втрата Кремлем контролю над Кримом призведе до невідворотних процесів у Росії.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес звернув увагу на те, що в Росії вже є чимало конфліктів. Зокрема, між власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та главою міноборони Сергєєм Шойгу.

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"По-перше, втрата Криму призведе до докорінних змін на російському боці. Навіть зараз є великий конфлікт між Пригожиним, Шойгу, Кадировим. Ці хлопці ненавидять один одного. Я думаю, російський Генштаб сподівається, що Пригожин програє, а їхні люди виграють. Отже, уявіть, яким буде результат втрати Криму, до чого він призведе на їхньому боці", – сказав Годжес.

З іншого боку, генерал-лейтенант заявив, що в Росії обмежені запаси високоточної зброї. Крім того, Росії доведеться відвести Чорноморський флот.

По-друге, їхні запаси високоточної зброї обмежені. Вони зараз, буквально, змушені розбирати пральні машини і робити з них ракети. На цьому фоні, втрата Криму ускладнить підтримку Росії з боку Китаю та Ірану. Це підсилить ефект на додаток то того, що Росія відсуне свої війська, не зможе використовувати Чорноморський флот або запускати з Криму іранські дрони,

– зазначив Годжес.

Колишній командувач військами США в Європі вважає, що в Росії виникнуть внутрішні проблеми, попри те, що у росіян залишаються далекобійні ракети.

Також він додав, що після втрати Криму в росіян буде ще менше ентузіазму стосовно Донецька та Луганська.

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