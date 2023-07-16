"Віскі вже в дорозі": Воллес зізнався, як спілкувався з Резніковим мовою шифру

На початку повномасштабного вторгнення Бен Воллес спілкувався з Олексієм Резніковим мовою шифру. Для цього вони використовували "віскі".

Британський міністр оборони в інтерв'ю зізнався, що до початку війни він не мав захищеного зв'язку з українським урядом. Тому доводилося шифрувати розмови.

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Замість NLAW і Harpoon – "віскі"

Аби ворог не дізнався про західні системи в Україні, Воллес та Резніков називали зброю різними брендами напоїв. До прикладу протитанкові ракетні комплекси NLAW називали Glenfiddich, що є відомим брендом віскі.

Я просто вибрав віскі. Таким чином, (переносний протитанковий ракетний комплекс – 24 Канал) NLAW був Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon — Islay (шотландський віскі – 24 Канал). Я писав йому: "Маю для тебе віскі" або "Віскі вже в дорозі". Ми просто вибрали кодові слова, міністр для міністра,

– розповів Воллес.

Окрім того, британський прем'єр пожартував над Сєргєєм Шойгу перед початком повномасштабного вторгнення. Міністри оборони зустрілися 11 лютого 2022 року. Тоді Шойгу цинічно брехав, що Росія не планує нападати на Україну й навіть мови не може бути про вторгнення.

Воллес пригадав, що тоді вирішив пожартувати над Шойгу. Він подарував російському міністру пляшку віскі Glenfiddich. Зі слів британського міністра можна припустити, що тоді він вже мав кодове шифрування з Резніковим.

"Ми обмінювалися подарунками, і я подарував йому пляшку Glenfiddich. Він не знав, що це означає. Пожартував сам над собою", – пригадав Воллес.

Воллес планує піти з посади

Воллес планує піти з посади міністра оборони Великої Британії. Він заявив, що це станеться тоді, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак проводитиме чергові перестановки в уряді. Ймовірно, вже у вересні.

Політик також не виставлятиме свою кандидатуру на наступних парламентських виборах. Також Воллес зазначив, що достроково відмовлятися від депутатського мандата він не буде, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.