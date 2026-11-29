У порту лівійського міста Бенгазі встановили постійні бонові загородження для захисту від морських дронів. Ними також оточили пошкоджений російський корвет "Меркурій", який Україна атакувала 22 листопада.

Про появу захисних бар'єрів свідчать нові супутникові знімки, які опублікувала російська служба Радіо Свобода.

Як тепер захищають порт Бенгазі?

На нових супутникових фотографіях видно, що замість маломірних суден, якими одразу після атаки намагалися екстрено перекрити вхід до порту, тепер встановили плавучі бонові загородження.



Плавучі бонові загородження у порту / Фото "Радіо Свобода"

Подібні конструкції Росія використовує у своїх портах на Чорному морі та поблизу Керченського мосту. Ними намагаються перешкоджати проникненню морських безпілотників.

На знімках також можна краще роздивитися пошкодження суховантажного судна "Ангара", яке українські морські дрони атакували того самого дня. Наразі поруч із ним пришвартоване ще одне цивільне судно.



Загородження для кораблів у порту Бенгазі / Фото "Радіо Свобода"

Що відомо про атаку України на російські судна біля Лівії?

22 листопада Україна атакувала два російські судна в Середземному морі – корвет "Меркурій" і підсанкційне вантажне судно "Ангара". Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про затоплення корвета.

Показово, що після знищення корвета в Бенгазі інші кораблі конвою Росії розвернулися дорогою до Лівії, рятуючись від нових ударів.

Операція викликала неоднозначну реакцію в Лівії. Член Президентської ради країни Муса аль-Коні прирівняв атаку до оголошення війни Лівії.

У МЗС України у відповідь наголосили, що удари по російських військових цілях є реалізацією права України на самооборону, та запевнили в повазі до суверенітету й територіальної цілісності Лівії.

24 листопада очільник МЗС Італії Антоніо Таяні висловив занепокоєння ризиком поширення війни на Середземномор'я. Водночас він запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну. На захист дій Києва виступив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.