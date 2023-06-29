Крига начебто починає скресати: як в Ізраїлі відреагували на критику щодо зв'язків з МЗС Росії

Днями на сторінці українського посольства в Ізраїлі з'явився текст про те, що ізраїльській уряд "обрав шлях тісної співпраці з Росією". На це відреагувало чимало місцевих ЗМІ, що таки змусило тамтешніх політиків переглянути свою позицію щодо війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він підкреслив, не є виключенням, що прем'єр Беньямін Нетаньягу незабаром може відвідати Київ та зустрітися з Володимиром Зеленським.

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Які перші зрушення

Досі Ізраїль тримав свій нейтралітет. Спираючись на повідомлення посольства, упродовж минулих півтора року була майже відсутня гуманітарна підтримка України. Утім, 28 червня в Ізраїлі відбулася спеціальна комісія, де це нарешті обговорилося. За словами Цві Зільбера тамтешні посадовці обговорили й питання переоцінки своєї політики щодо війни Росії в Україні.

"Міністр юстиції Ізраїлю Ґідеон Саар сказав, що війна в Україні – головна подія в рамках міжнародної спільноти. Ізраїль знаходиться поза грою в очах Заходу і вимагається переоцінка політики в рамках війни. У свою чергу депутат Кнесету Зеев Елькін, який їздив в Україну, додав, що Ізраїль заплатить певну суму і вона буде ще більшою, якщо країна зберігатиме свій нейтралітет", – відзначив журналіст.

Важливо, що під час цього засідання було названо головного винуватця війни – Росію. А представники ізраїльського МЗС уперше публічно заявили, що порекомендують Нетаньягу зустрітися із Зеленським.

Цві Зільбер про зрушення ізраїльської політики щодо України: дивитись відео

Коли Нетаньягу може бути в Україні

Ізраїльський журналіст припустив, що Нетаньягу може позитивно оцінити пропозицію відвідати Київ і його зустріч з Володимиром Зеленським цілком реальна. Утім, спершу він може зустрітися з президенткою Молдови Майєю Санду, запрошення від якої "вже лежить в його кишені".

Терміни ми не знаємо. Чи відбувся зсув у відношенні Нетаньягу – можливо. Вони зараз намагаються замаскувати скандал, який стався, бо всі ЗМІ про це написали. Зрозуміло, що це сильно б'є по ізраїльській репутації і самому Нетаньягу як всередині країни, так і за кордоном,

– додав Цві Зільбер.

Про що йшлося у заяві українського посольства: основне