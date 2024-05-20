Окупанти це замовчують: у порту Бердянська збунтувалися працівники

Українці, які перебувають в окупації, не можуть миритися з беззаконням злочинної влади. Так працівники Бердянського порту оголосили страйк і не вийшли на роботу. Причина в тому, що їм не виплачують зарплату.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що людям не видають грошей упродовж двох місяців. До того ж ця ситуація допомогла з'ясувати, що порт у Бердянську працював досить активно.

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Що показала ситуація з протестом

В окупованому Бердянську є багато людей, які підтримують страйк робітників. Саме від них вдалося довідатись, що до цього часу порт повноцінно працював. Тепер працівники виходять на роботу, але у знак протесту нічого не роблять.

Окупаційна влада все замовчує. Хоча такі бунти були й в Маріуполі. Зазвичай, ці питання розв'язують так: приїжджає людина з грошима та роздає їх людям. Тоді всі знову починають працювати,

– розповів Петро Андрющенко.

Українці розповіли, що, на жаль, є багато колаборантів, які погодились співпрацювати з росіянами. Тому не відомо, чим закінчиться страйк. Але однозначно ця ситуація допоможе звернути більшу увагу на те, що відбувається у порту Бердянська.

Уже відомо, що вдалося знайти стоянку росіян та залишити їм "подарунки", на які вони спокусилися. Тепер залишається чекати інформації від російської сторони про нові втрати.

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