Окупанти це замовчують: у порту Бердянська збунтувалися працівники
Українці, які перебувають в окупації, не можуть миритися з беззаконням злочинної влади. Так працівники Бердянського порту оголосили страйк і не вийшли на роботу. Причина в тому, що їм не виплачують зарплату.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що людям не видають грошей упродовж двох місяців. До того ж ця ситуація допомогла з'ясувати, що порт у Бердянську працював досить активно.
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Що показала ситуація з протестом
В окупованому Бердянську є багато людей, які підтримують страйк робітників. Саме від них вдалося довідатись, що до цього часу порт повноцінно працював. Тепер працівники виходять на роботу, але у знак протесту нічого не роблять.
Окупаційна влада все замовчує. Хоча такі бунти були й в Маріуполі. Зазвичай, ці питання розв'язують так: приїжджає людина з грошима та роздає їх людям. Тоді всі знову починають працювати,
– розповів Петро Андрющенко.
Українці розповіли, що, на жаль, є багато колаборантів, які погодились співпрацювати з росіянами. Тому не відомо, чим закінчиться страйк. Але однозначно ця ситуація допоможе звернути більшу увагу на те, що відбувається у порту Бердянська.
Уже відомо, що вдалося знайти стоянку росіян та залишити їм "подарунки", на які вони спокусилися. Тепер залишається чекати інформації від російської сторони про нові втрати.
Що відбувається в Бердянську: актуальні новини
- Про те, що порт в окупованому місті досі працює, стало відомо через страйк робітників. Вони відмовилися працювати, бо їм вже 2 місяці не виплачують зарплату. Здебільшого страйкують колаборанти. Але, як правило, такі протести закінчуються тим, що людям все-таки виплачують кошти.
- Раніше у курортному містечку відпочивали безліч туристів. Але тепер місто перетворилося на мілітаризовану зону: навколо РЕБ, ППО, російські військові. Попри це, окупанти переконують, що влітку очікують пів мільйона відпочивальників. Ймовірно, цих людей завезуть самі росіяни для картинки.
- Окупанти не змогли повноцінно запустити економіку, торгівлю, виробництво. Тепер вони не знають, звідки брати гроші й вирішили націоналізовувати житло українців. Тобто майно у людей фактично забирають, а жодні закони не діють. Вилучити оселю можуть навіть у містян, які досі залишаються у Бердянську.