З Бердянська до Запоріжжя виїхала евакуаційна колона з понад 1 тисячею маріупольців

Евакуація маріупольців триває. З Бердянська до Запоріжжя везуть 1 114 людей.

Евакуаційну колону супроводжують рятувальники. Вона складається з 15 автобусів.

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У Запоріжжі для маріупольців приготували їжу, нададуть медичну та психологічну допомогу.

Саме зараз з Бердянська до Запоріжжя у супроводі ДСНС прямує колона з 15 автобусів, які везуть 1114 евакуйованих маріупольців. У Запоріжжі на людей чекає їжа, медична та психологічна підтримка, а також допомога у розселенні,

– мовиться в повідомленні.

Місцева влада Маріуполя дякує Запорізькій обласній і міській адміністраціям та усім організаторам, які допомагають рятувати людей.

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