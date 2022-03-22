З Бердянська до Запоріжжя виїхала евакуаційна колона з понад 1 тисячею маріупольців
22 березня 2022 , 11:50Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Евакуація маріупольців триває. З Бердянська до Запоріжжя везуть 1 114 людей.
Евакуаційну колону супроводжують рятувальники. Вона складається з 15 автобусів.
До теми Верещук розповіла, як сьогодні відбуватиметься евакуація з Маріуполя
У Запоріжжі для маріупольців приготували їжу, нададуть медичну та психологічну допомогу.
Саме зараз з Бердянська до Запоріжжя у супроводі ДСНС прямує колона з 15 автобусів, які везуть 1114 евакуйованих маріупольців. У Запоріжжі на людей чекає їжа, медична та психологічна підтримка, а також допомога у розселенні,
– мовиться в повідомленні.
Місцева влада Маріуполя дякує Запорізькій обласній і міській адміністраціям та усім організаторам, які допомагають рятувати людей.
Зверніть увагу – У Конгресі США критикують Байдена та закликають до більшої підтримки України: відео