З Бердянська евакуювали 789 маріупольців: люди їдуть у Запоріжжя

Зранку 20 березня з Бердянська до Запоріжжя евакуювали 789 маріупольців. Вирушила колона з 11 автобусів.

Наступні 5 автобусів для продовження евакуації рухаються із Запоріжжя до Бердянська.

Важливо Без тиші: за тиждень з Маріуполя на приватному транспорті евакуювались понад 39 тисяч людей

Серед евакуйованих – багато жінок з дітьми, деякі – взагалі немовлята. Глава Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що колону чекають у Запоріжжі.

Сподіваємося на безпечний шлях, чекаємо всіх людей живими і здоровими у нашому місті,

– додав Старух.

У Маріуполі критична ситуація

Окупанти вже третій тиждень тримають Маріуполь в оточенні. Член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що їжі у місті лишилося на 7 днів. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу. При цьому орки безжально обстрілюють місто.

Важливо – Маріуполь обстріляли важким озброєнням з 4 кораблів ВМФ Росії: