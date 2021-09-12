У Бердянську депутат міськради збив пішохода і намагався втекти: жахливі фото та відео

Ввечері 11 вересня на Мелітопольському шосе у Бердянську сталася ДТП. П'яний чоловік на BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода.

Як пишуть ЗМІ, за кермом позашляховика був чинний депутат Микола Рудницький.

Важливо У Житомирі зіштовхнулися швидка та легковик: загинула людина, яку везли до лікарні

Водій BMW Х5, як повідомили у поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рухаючись проїзною частиною Мелітопольського шосе в районі АЗС "ОККО", не впорався з керуванням та вилетів на розділову смугу.

Там горе-водій скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення та збив пішохода. Чоловік приблизно 50 років за жахливим збігом обставин у цей момент перебував на розділовій смузі.

Депутат намагався втекти

Усвідомивши всю тяжкість свого злочину, винуватець намагався втекти з місця злочину. Однак його затримали небайдужі громадяни та передали правоохоронцям. Поліція виявила у крові водія 2,2 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле.

Проти депутата відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає:

штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виправні роботи на строк до 2 років,

до 6 місяців арешту;

до 3 років обмеженням волі;

від 2 до 5 років позбавлення права керувати транспортними засобами.

В якому стані постраждалий

Пішохода у важкому стані оперативно госпіталізували до лікарні. Чоловіка прооперували й він вже прийшов до тями.

Момент аварії на Мелітопольському шосе: дивіться відео

Небайдужі громадяни намагалися затримати депутата: дивіться відео

Авто знесло опору електроосвітлення та збило пішохода / Фото Pro Бердянськ, "Актуально"