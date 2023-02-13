У Бердянську окупанти пострілами розігнали пенсіонерів, які прийшли по виплати

В окупованому місті Бердянську на Запоріжжі пенсіонери заздалегідь ставали в чергу на отримання грошових виплат. Однак російські терористи вирішили розігнати їх пострілами.

Про цей інцидент повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації ввечері 12 лютого, однак стався він днем раніше. Там зазначили, що до цього причетна так звана "окупаційна міліція" – саме вона пострілами розігнала пенсіонерів у Бердянську. Власне, це вкотре підтверджує, що росіяни не дають можливості жити людям на захоплених територіях.

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Люди з опівночі ставали в чергу по виплати

Офіційна влада Бердянська констатувала, що терористи заборонили гривню в містах, які перебувають в окупації. Тому людям літнього віку нічого не залишається робити, як брати рублі, аби вижити.

Оскільки жодної налагодженої системи на тимчасово окупованих територіях немає і бути не може, бердянцям доводиться днями стояти в чергах, аби отримати виплати чи сплатити за послуги,

– написали в МВА.

Водночас там наголосили, що пенсіонери ставали в чергу з півночі на вулиці Довганюка, щоб отримати 10 тисяч рублів виплат. Вранці утворилася тиснява – люди виламали двері поштового відділення. Тоді й "відреагувала" так звана "міліція", яка почала розганяти пенсіонерів пострілами в повітря.

Росіяни звикли, що до них держава ставиться, як до худоби, і намагаються влаштувати таку ж систему на тимчасово зайнятих територіях. Вони не розуміють, що Україна не Росія, у нас люди звикли боротися за своє,

– заакцентували в міській військовій адміністрації.

Окрім того, там додали, що Бердянськ обов'язково стане вільним містом. Там дотримуватимуть прав, свобод і поваги до людської гідності. Очевидно, станеться це тоді, коли воїни ЗСУ виженуть усіх російських окупантів з населеного пункту.

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До цієї теми згадаємо, що в сусідньому Мелітополі загарбники влаштували судилище над жінкою, яка відправила пожертву на українську армію. Про це заявив законний мер міста Іван Федоров. За його слова, наразі невідомо, який саме вирок жінці виніс окупаційний "суд".