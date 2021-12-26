У Бердянську побилися два депутати, які не поділили дорогу

У Бердянську 25 грудня побилися депутати міської та районної рад. Один із них був водієм авто, а інший – пасажиром іншої автівки. Інцидент трапився на вулиці Волонтерів.

Поліція зазначає, що 46-річний депутат кілька разів вдарив по голові на три роки молодшого колегу. Таким чином чоловіки вирішували, хто має перевагу на дорозі.

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Чим закінчилась суперечка депутатів

Поліцейські повідомляють, що потерпілий із травмами обличчя звернувся до Бердянської міської лікарні.

Водночас поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Призначили відповідні судово-медичні експертизи.

Якою буде остаточна правова кваліфікація справи визначать після результатів експертиз.

Бійки за участю депутатів в Україні

Каратист Станіслав Горуна, який також є депутатом Львівської районної ради побився у залі засідань з ще одним депутатом Богданом Федуном від ВО "Свобода". Двоє чоловіків схопили один одного за одяг. Після цього Федун намагався головою вдарити в обличчя Горуну, але каратист відхилився від удару. А вже тоді завалив "свободівця" на підлогу.

У передмісті Одеси 6 листопада невідомі люди зупинили автомобіль, в якому їхали депутат з дружиною. Вони напали на них та побили. Депутат був у важкому стані в лікарні.

Близький до нардепа Юрія Корявченкова (Юзик з 95-кварталу) голова фракції "Слуга народу" в Криворізькій райраді Олександр Фастовець влаштував масову бійку, щоб зірвати сесію.

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