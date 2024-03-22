В окупованому Бердянську росіяни розстріляли цивільного, який нібито готував "теракт"

Російські загарбники розстріляли цивільного чоловіка на старому кладовищі у тимчасово окупованому Бердянську. У ФСБ стверджують, що 50-річний чоловік нібито "готував теракт".

Росія використовує людські життя для посилення репресій над українцями на окупованих територіях. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Окупанти вбивають цивільних

Віктор Дудукалов зазначив, що росіяни опублікували відео, як вони вбивають цивільну особу. Озброєні і воєнізовані формування вбили чоловіка, аби потім подати це як нібито "контрдиверсійну" або "контртерористичну" діяльність.

Це один з тих випадків, коли окупанти використовують людське життя для того, щоб посилювати репресії, збільшувати своїх спецпризначенців, поліцейських та інші формування та затягувати гайки місцевому населенню,

– пояснив він.

На жаль, це далеко не єдиний такий випадок. Окупанти вбивають людей, щоб показати іншим свою так звану "боротьбу". Росіяни не мали права вбивати людину, однак вже давно відомо, що країна-агресорка зовсім не зважає на усі норми міжнародного права та продовжує вчиняти воєнні злочини.

Окуповані території: останні новини

Депутат Маріупольської районної ради Дмитро Забавін розповів, що росіяни продовжують застосовувати репресії на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, загарбники вигадують нові способи, як виявляти у Маріуполі людей з протестними настроями. Ворог побудував каральну машину, яка одразу виявляє протестні настрої.

Віктор Дудукалов зауважив, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують "віджимати" житло у місцевих мешканців. Так звана "влада" залишає без даху над головою навіть тих, хто оформив паспорт країни-агресора.

Російські окупанти використовують дітей з дитячих будинків на окупованих територіях для пропаганди. Однак їм байдуже на їхню безпеку. Зокрема, у Горлівці ґвалтівника дитини ніяк не покарали. У дитячому соціальному центрі Горлівки підліток зґвалтував 9-річну дівчинку. Однак цей злочин назвали "нещасним випадком".

Окупанти опублікували відео, на якому ФСБ розстріляла чоловіка. Вони стверджують, що бердянець начебто намагався з якоїсь схованки на старому кладовищі забрати "засоби враження". Також російські пабліки пишуть, що чоловік нібито причетний до нейтралізації якогось офіцера міноборони Росії у жовтні 2023 року.