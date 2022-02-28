У Бердянську розстріляли чоловіка, який відмовився дати окупантам свій телефон

Окупант розстріляв місцевого жителя у Бердянську. Він відмовлявся дати йому телефон.

Російський військовий наказував дати йому телефон, щоб зателефонувати додому. Про це повідомили в ефірі одного з українських телеканалів 28 лютого.

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Цинічний випадок стався у Бердянську. Про це розповів представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв.

Ось таким чином виконується так звана "військова операція", метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду",

– зазначив Ареф'єв.

Він також додав, що доказами мародерств та грабіжницьких дій окупантів є відео з камер магазинів, на заправках та записи місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах.

Текст публікації:

В Бердянську окупанти цинічно розстріляли місцевого жителя, заявив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф‘єв.



Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон щоб зателефонувати додому до РФ.



Ось таким чином виконується так звана “військова операція” метою якої є “захист українців, жертв знущань та геноциду”.



Доказами мародерств та їх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправках, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах.



Від початку збройної агресії від рук окупанта в Україні вже загинуло 16 дітей.



Українці та військові ЗСУ цього ніколи не пробачать владі РФ.

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