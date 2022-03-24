У Бердянську ЗСУ пошкодили ще два кораблі росіян, знищили 3 000 тонн палива і боєприпаси

Збройні Сили України, окрім знешкодженого корабля "Орськ", пошкодили ще 2 інші ворожі кораблі. Також українські захисники знищили 3 000 тонн палива і боєприпаси росіян.

Вранці 24 березня поблизу морського порту міста Бердянськ, що у Запорізькій області, Збройні Сили України завдали росіянам потужних втрат. Про це 24 каналу повідомили у Запорізькій ОВА.

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У Бердянську пошкодили 2 ворожих кораблі

Українські захисники знищили великий десантний корабель росіян "Орськ" та пошкодили ще 2 ворожі кораблі.

Крім того, військові ЗСУ знищили резервуар на 3 000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога. Подробиці завданих окупанту збитків поки уточнюють.

Нагадаємо, раніше стало відомо про знешкодження вже 4 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворожого корабля.

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