"Береш, що хочеш": загарбники безсоромно вихваляються мародерством в Україні

Російським загарбникам не лише вистачає нахабності грабувати українців – вони ще й безсоромно хизуються мародерством перед своїми рідними.

Росіянин-мародер телефонує дружині з української SIM-карти, яку він нібито "знайшов" разом із мобільним. Проблем із цим нема, цинічно заявляє він, адже "можна зайти у будь-яку квартиру і взяти що завгодно".

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Окупант хоче награбувати якомога більше грошей

У розмові, яку перехопила Служба безпеки України, загарбник вихваляється й іншими награбованими речами. Наприклад, годинником за 40 тисяч, Play Station 4, яку він викинув, та 80 тисячами гривень.

А от із украденими грошима "добытчик" прощатися не збирається. Він переводить гривні у рублі, щоб вразити свою дружину. Однак, схоже, окупант не в курсі, наскільки впала російська валюта через накладені санкції.

Тим часом деякі його поплічники вже начебто встигли награбувати мільйони. Той і собі не хоче відставати від однополчан-грабіжників.

Кто то приедет домой – ипотеку закроет. Надо тоже нормально денег поискать,

– розмріявся окупант.

Ми ж знаємо, що всі ці мародери додому вже не повернуться завдяки потужній роботі наших ЗСУ. Російські окупанти обов'язково поплатяться за скоєне.

Слухайте повний запис розмови російського мародера:

За даними СБУ, мародерство серед окупантів уже стало масовим. Незабаром воно буде єдиною метою перебування росіян в Україні.

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