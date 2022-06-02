Бережіть емоції: західна зброя для України стає звичною справою

Хвиля заяв по темі надання Україні зброї (відзначилися США, Велика Британія, Німеччина та Польща) трохи вивела з рівноваги вразливих громадян. Вчора оплакували "черговий" майбутній "котел", а сьогодні вже вимагають більш рішучого наступу.

Рано

Для наступу – рано. Згадайте, що ще нещодавно головною цифрою була кількість наших втрат на день – 60 – 100 убитих.

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Ситуація на фронті від медійної хвилі різко не покращала. Натиск російських військ менше не став, накопичувати сили вони не припинили.

Щоб не кидало з боку в бік, ставтеся до теми закордонної зброї як до рутини. Тому що заяви – це чудово, але все вирішує рутина.

Дороговказ

Регулярні підказки щодо цього може давати твіттер міністра оборони Олексія Резнікова.

Ось набір картинок про двосторонки за останні 2 дні з того, що підлягає висвітленню. Їх більше, значно.

Крім безпосередньо постачання зброї (дуже часто їх доводиться склеювати за допомогою кількох країн) важливою темою є навчання наших воїнів. Зокрема, завчасне і теж за допомогою кількох країн.

Міністр оборони вже вказував, що за кордоном ведеться навчання понад 1,5 тисячі осіб, і ця цифра зростає.

15 червня – третій Рамштайн. До нього ще, напевно, будуть якісь заяви, так що – бережіть емоції.

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