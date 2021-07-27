Місцеві кидалися на приїжджих: на Київському морі сталася масова бійка

Масовою бійкою закінчився конфлікт між двома компаніями відпочивальників у селі Нові Петрівці, що на Київському морі. У ній брали участь близько 10 чоловіків.

Правоохоронці дізналися про інцидент від киянки, яка з друзями приїхала на Дніпро відпочивати. Коли поліцейські прибули на місце події, бійка вже закінчилася. Чоловіки розбиралися між собою вже без застосування сили.

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Всі учасники бійки перебували напідпитку.

Що відомо про бійку на Київському морі

Інцидент стався 24 липня близько опівночі на березі Дніпра.

За словами киян, які приїхали до Нових Петрівців, компанія місцевих мешканців почала кидатися до них у бійку. Сутички досить швидко припинилися.

Від допомоги медиків всі учасники конфлікту відмовилися. Втім, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо нанесення легких тілесних ушкоджень.

Оскільки після інциденту кияни вирішили поїхати додому, поліцейські супроводили їх на безпечну відстань.

Правоохоронці стверджують, що справу можуть перекваліфікувати, які тільки отримають медичні довідки про ступінь тяжкості завданих потерпілим тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування інциденту триває.