Трагедія трапилась вранці 6 серпня в Одеському районі. На місце приїхали рятувальники, медики, поліція.

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Що відомо про трагедію на Одещині

У поліції розповіли, що вранці 6 серпня люди повідомили, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину. За їхніми даними, хлопчик помер до приїзду швидкої та рятувальників.

Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники зазначили, що до місця події направили 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону. У поліції розповіли, що на місці працювали:

слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції;

рятувальники;

медики.

Триває розбір порід зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає,

– пояснили правоохоронці.

Своєю чергою рятувальники закликали батьків дбати про безпеку дітей під час відпочинку та обирати безпечні й перевірені місця. Адже неуважність може призвести до трагедії.

Рятувальники показали місце трагедії: дивіться відео

Місцеве видання "Одеса Зараз: новини" пояснило, що нібито під завалом є люди, але скільки поки що невідомо.

В Одеській області на пляжі загинула дитина / Фото ДСНС, поліції та "Одеса Зараз: новини"

У Грузії під час зсуву ґрунту загинула медійниця Аліна Поліковська

В Грузії 3 серпня на території гірського курорту Шові стався зсув ґрунту. Після виходу з берегів місцевої річки, маси землі накрили двір готелю "Сансет Шові" та кілька будинків поблизу.

Внаслідок трагедії загинула українська медійниця Аліна Поліковська. Рятувальники шукали її дитину, яка також перебувала на місці трагедії.

Відомо, що українка відпочивала з чоловіком та трьома дітьми. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.