Трагедия произошла утром 6 августа в Одесском районе. На место приехали спасатели, медики, полиция.

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Что известно о трагедии в Одесской области

В полиции рассказали, что утром 6 августа люди сообщили, что на улице Набережной произошел оползень, в результате чего засыпало ребенка. По их данным, мальчик умер до приезда скорой и спасателей.

Ребенка из-под завалов достали родные, которые слышали грохот, к сожалению, уже без признаков жизни,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что к месту происшествия направили 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда. В полиции рассказали, что на месте работали:

следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции;

спасатели;

медики.

Продолжается разбор пород оползня, чтобы убедиться, что под ним больше никого нет,

– объяснили правоохранители.

В свою очередь спасатели призвали родителей заботиться о безопасности детей во время отдыха и выбирать безопасные и проверенные места. Ведь невнимательность может привести к трагедии.

Спасатели показали место трагедии: смотрите видео

Местное издание "Одесса Сейчас: новости" объяснило, что якобы под завалом есть люди, но сколько пока неизвестно.

В Одесской области на пляже погиб ребенок / Фото ГСЧС, полиции и "Одесса Сейчас: новости"

В Грузии во время оползня погибла медийщица Алина Поликовская

В Грузии 3 августа на территории горного курорта Шови произошел оползень. После выхода из берегов местной реки массы земли накрыли двор отеля "Сансет Шови" и несколько домов поблизости.

В результате трагедии погибла украинская медийщица Алина Поликовская. Спасатели искали ее ребенка, также находившегося на месте трагедии.

Известно, что украинка отдыхала с мужем и тремя детьми. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.