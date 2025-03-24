У березні ЗСУ звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині, – полк "Ахіллес"

Росіяни не припиняють штурмів на Куп'янському напрямку, працюючи піхотними підрозділами. Однак українським захисникам вдалося покращити своє положення.

Про це 24 березня в етері телемарафону розповів представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, передає 24 Канал. За його словами, це дуже важливі, хоч і невеликі операції.

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Що відомо про ситуацію

До слова, у DeepState повідомляли про звільнення територій біля Фиголівки 14 березня, поблизу Голубівки й Синьківки – 10 березня, а біля Западного – ще 5 березня.

Ворог наразі працює піхотними підрозділами, понтонні переправи не нові, намагаються це робити. Ми знаходимо їх (росіян – 24 Канал), коли вони підходять до річки, це не завжди вдається. Але і на переправі знищуємо, і на підходах знищуємо, і на лівому березі Осколу знищуємо,

– каже Маляревич.

Натомість окупанти, котрим вдалося дістатися правого берега Осколу й вижити, риють нори, шукають хати, бліндажі й підвали. "Там десь до пів тисячі піхоти противника перебуває, але вони розповзлися на великі території, їх виявити й знищити важко", – ділиться він.

Нагадаємо, минулої доби, 23 березня, на Куп'янському напрямку відбулося 5 російських атак. Наші оборонці зупиняли штурмові дії в районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.