Якщо Росія погодиться: у Німеччині можуть відправити миротворців в Україну

Борис Пісторіус висловився про відправлення миротворців в Україну. Він заявив, що поки не може відповісти на це питання вичерпно. Але на дечому вже акцентував.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Цікаво, що Пісторіус уже не раз говорив про можливу миротворчу місію, в той час як Шольц виступив проти.

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Берлін розглядає свою роль у мирній угоді з Україною

За словами міністра оборони Німеччини, його країна, ймовірно, "відіграватиме певну роль" у тому, щоб забезпечити майбутню угоду про припинення вогню між Росією та Україною. Проте Пісторіус вважає, що ще зарано ухвалювати якесь рішення.

Він та інші європейські політики сказали: зараз немає ані переговорів, ані припинення вогню. А тому занадто рано вирішувати відправити західні війська в Україну. І так само рано говорити про те, який вигляд можуть мати ці миротворчі сили.

Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль,

– заявив Пісторіус.

Він підсумував, що поки значно більше питань, ніж відповідей. Але для відправлення миротворців потрібно, щоб і Україна, і Росія прийняли такий мандат.