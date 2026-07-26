У центрі Берліна автомобіль влетів в учасників прайду: є жертва та постраждалі

Ввечері в суботу, 25 липня, у центрі Берліна автомобіль в'їхав у натовп учасників CSD Pride. Внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула, ще 16 дістали поранення

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Що сталося в центрі Берліна?

Автомобіль в'їхав у натовп поблизу місця проведення щорічного прайду Christopher Street Day (CSD) у Берліні та зачепив кількох людей.

На місці події також виявили покинутий білий автомобіль із серйозними пошкодженнями.

Речник поліції Флоріан Нат заявив, що особу підозрюваного вже встановлено. За його словами, чоловік був відомий правоохоронцям і "ймовірно пов'язаний з ісламістським середовищем Берліна".

Нат також повідомив, що до реагування залучили понад 2200 правоохоронців, зокрема поліцейських із Гамбурга та інших федеральних земель.

Зараз ми відтворюємо картину подій на основі доказів, знайдених на місці. Район пошуків охоплює все місто. Завтра при денному світлі нам потрібно буде ретельно дослідити всі докази,

– додав речник поліції.

За даними правоохоронців, наразі троє з 16 постраждалих перебувають у критичному стані з травмами, що загрожують життю.

На ситуацію також відреагував мер Берліна Кай Вегнер. Він відвідав місце трагедії та назвав інцидент "нападом на наше вільне й відкрите суспільство".

Після мирного та яскравого CSD зібрання на підтримку толерантного й мирного Берліна було атаковане у найжорстокіший спосіб. Берлін – це місто свободи, і сьогодні на нашу свободу було скоєно найжахливіший напад,

– написав він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також засудив "жахливий злочин".

У своїй заяві Мерц зазначив, що разом із міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом забезпечить повне розслідування цього інциденту та покарання винних.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Німеччині. Зокрема, 4 травня цього року в Лейпцигу автомобіль в'їхав у пішохідну зону, внаслідок чого загинули двоє людей.