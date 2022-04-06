У Берліні люди вийшли на мітинг: вимагали запровадити ембарго на російські газ, вугілля і нафту

У Берліні біля будівлі Бундестагу відбулася мирна акція у пам'ять про жертв різанини в Бучі. Люди вимагали запровадити ембарго на російські енергоресурси.

Багато учасників акції були одягнені в українські кольори

Під час акції люди вимагали запровадити ембарго на російські газ, вугілля та нафту. Вони скандували: "Ембарго на російський газ та нафту".

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Наприкінці акції мітингувальники лягли на землю перед Бундестагом. Таким чином вони зобразили мертвих людей, яких знайшли мертвими на вулицях Бучі.

Багато учасників акції були одягнені в українські кольори, а під очима червоною фарбою були зображені сльози.

Дивіться відео мітингу з Берліна

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