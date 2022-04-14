У Берліні невідомі спалили автомобілі, що брали участь в автопробігу на підтримку війни
У Берліні нещодавно пройшов автопробіг на підтримку Росії в її жорсткокій війни проти України. Але невідомі вирішили зробити так, щоб уникнути наступних подібних акцій.
Так, машини, які брали участь у автопробігу на підтримку Росії, спалили невідомі. Про це повідомляють у соцмережах.
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Відомо, що це сталось у ніч на 14 березня у центрі німецької столиці. Пожежникам довелося загасити 6 авто, проте їхні зусилля були марними – майже всі автомобілі згоріли вщент.
Як стверджують очевидці, як мінімум одна з машин, що згоріла, брала участь у нещодавньому проросійському автопробігу. Інші могли просто потрапити "під руку" паліїв.
Відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих.
Спалені машини в Берліні / Скриншот з відео
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