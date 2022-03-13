Колишній заступний міністра МВС Антон Геращенко переконаний, що війна завершиться тотальною перемогою України. На його думку, нам вдасться повернути кожен клаптик окупованих ворогом територій.

Геращенко переконаний, що перемога у війні можлива лише після заподіяння путінській військовій машині важких поразок. Для цього українцям потрібно бути злагодженими та хоробрими.

Цікаво Російська пропаганда підготувала "посібники" для створення фейків

"Лише тоді настане мир"

Геращенко закликає зробити під Києвом "Сталінград", а "Курську дугу" – під Харковом.

Берліном для Путіна буде повне звільнення Української землі від окупантів, включаючи Крим та Донбас. Тільки тоді, коли ми видворимо ворога за межі нашої країни і настане мир,

– написав Геращенко.

Також колишній міністр МВС додав, що жодні переговори з агресором ні до чого не приведуть, тому максимум, про що може йти мова, це гуманітарні коридори.