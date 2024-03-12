Ви побачите більше Авдіївок, – глава ЦРУ закликав США не робити історичної помилки

Глава ЦРУ Вільям Бернс 11 березня виступив у Сенатському комітеті з питань розвідки. Він попередив, що скорочення фінансування України для США було б "величезною та історичною помилкою".

Його виступ відбувся невдовзі після того, як Віктор Орбан заявляв, що Дональд Трамп сказав йому, що Вашингтон "не дасть ні копійки" на військові зусилля, якщо він стане президентом США.

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Ви побачите більше Авдіївок, – Бернс

Бернс наголосив, що Україна, без додаткової допомоги від Сполучених Штатів, ймовірно, втратить "значні позиції" у боротьбі з Росією у 2024 році. Нагадаймо, що Сенат виділення додаткових 60 мільярдів доларів для України схвалив. Тим часом спікер контрольованої республіканцями Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити відповідне питання на голосування.

Глава ЦРУ назвав українське місто Авдіївку, руїни якого захопили у лютому росіяни, коли у наших військових виникли серйозні проблеми з забезпеченням, пересторогою майбутніх подібних втрат.

Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок, і це, як мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів,

– наголосив Бернс у комітеті.

За його словами, якщо Україна отримає гроші, вона зможе повернути собі наступальну ініціативу до початку наступного року. І це дозволить на перспективу вести переговори з більш сильної позиції.

Що Бернс думає про переговори

Під час свого виступу Бернс наголосив, що якщо присутні прагнуть розпочати серйозні переговори, то необхідно допомогти Україні. Щоб вона могла продемонструвати, що Владімір Путін хибить у своїх уявленнях про те, що на його боці час.

Він підкреслив, що за оцінкою ЦРУ, нині Росія на серйозні переговори не налаштована. Себто у Кремлі можуть бути зацікавлені самим фактом переговорів. Але аж ніяк не зацікавлені у компромісі зараз.

Звернімо увагу, що Володимир Зеленський напередодні дав інтерв'ю. У ньому він зазначив, що росіяни не завоювали Авдіївку, а "просто повністю зруйнували її, а потім знову увійшли".

Глава держави звернув увагу на те, що російські загарбники переважають Україну у далекобійному озброєнні. Тому він закликав Захід надати цей тип зброї нашій державі, щоб ми могли протистояти ворогові, який "випереджає нас на 20 кілометрів".