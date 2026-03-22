Зовсім інший: інсайдер назвав рису, яка відрізняє найменшого сина Трампа від "зухвалого" батька

У 20 років Беррон Трамп уже придивляється до бізнес-проєктів і прагне розвиватися у цьому напрямку. Водночас близькі до родини кажуть, що він має стриманий і спокійний характер.

Повідомляється, що наймолодший син Трампа успадкував характер матері. Про це повідомляє видання People.

Що відрізняє наймолодшого сина Трампа від батька?

Беррон Трамп, наймолодший син Дональда Трампа, демонструє значні амбіції та інтерес до бізнесу, прагнучи повторити успіх батька. За словами інсайдерів, у свої 20 років він уже орієнтується на проєкти, які можуть принести прибуток і допомогти йому зробити власне ім'я. Водночас Беррон суттєво відрізняється характером від батька. Юнак більш стриманий і спокійний. Такий темперамент, за даними джерел, він успадкував від матері – Меланії Трамп, з якою має тісні стосунки.

Інсайдери зазначають, що Беррон вирізняється цілеспрямованістю, винахідливістю та внутрішньою зосередженістю. Він також менш публічний і більш незалежний у стилі поведінки порівняно з іншими дітьми родини Трампів.

Водночас деякі джерела висловлюють занепокоєння через його сильну прив'язаність до матері. Вони припускають, що з часом Беррону доведеться знайти баланс між родинною близькістю та власною самостійністю.

