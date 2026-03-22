Зовсім інший: інсайдер назвав рису, яка відрізняє найменшого сина Трампа від "зухвалого" батька
У 20 років Беррон Трамп уже придивляється до бізнес-проєктів і прагне розвиватися у цьому напрямку. Водночас близькі до родини кажуть, що він має стриманий і спокійний характер.
Повідомляється, що наймолодший син Трампа успадкував характер матері. Про це повідомляє видання People.
Дивіться також Шлюб під прицілом камер: як змінилися Дональд і Меланія Трамп за понад 20 років спільного життя
Що відрізняє наймолодшого сина Трампа від батька?
Беррон Трамп, наймолодший син Дональда Трампа, демонструє значні амбіції та інтерес до бізнесу, прагнучи повторити успіх батька. За словами інсайдерів, у свої 20 років він уже орієнтується на проєкти, які можуть принести прибуток і допомогти йому зробити власне ім'я. Водночас Беррон суттєво відрізняється характером від батька. Юнак більш стриманий і спокійний. Такий темперамент, за даними джерел, він успадкував від матері – Меланії Трамп, з якою має тісні стосунки.
Інсайдери зазначають, що Беррон вирізняється цілеспрямованістю, винахідливістю та внутрішньою зосередженістю. Він також менш публічний і більш незалежний у стилі поведінки порівняно з іншими дітьми родини Трампів.
Водночас деякі джерела висловлюють занепокоєння через його сильну прив'язаність до матері. Вони припускають, що з часом Беррону доведеться знайти баланс між родинною близькістю та власною самостійністю.
Чим займають діти Трампа?
Беррон Трамп навчається в Нью-Йоркському університеті на напрямі права та бізнесу. У 2024 році він започаткував компанію у сфері нерухомості Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., однак уже в листопаді того ж року її діяльність згорнули.
Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером у 2018 році працювала старшою радницею в Білому домі. Нині, за оцінками ЗМІ, їхні статки можуть сягати від 800 мільйонів до майже 1 мільярда доларів.
Дональд Трамп-молодший займається бізнесом і обіймає посаду виконавчого віцепрезидента в компанії родини.
Ерік Трамп також працює у сімейному бізнесі як виконавчий віцепрезидент, відповідаючи за розвиток і поглинання в The Trump Organization.
Тіффані Трамп не бере активної участі у політичній діяльності батька і ніколи не працювала в його адміністрації. У 2022 році вона одружилася з мільярдером.