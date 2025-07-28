Вулицями міста Бершадь на Вінниччині бігав страус: незвичний випадок потрапив на відео

У місті Бершадь вулицями бігав страус. Незвичне відео з'явилося у мережі.

Невідомо, хто випустив тварину на волю або звідки вона втекла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Громаду Гайсинського району у Facebook.

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Що відомо про втечу страуса на Вінничині?

У місті Бершадь, що на Вінничині, вулицями бігав страус. Невідомо, звідки узявся плах – хтось його випустив чи він утік.

Ранок у місті почався з несподіванки — вулицями крокував справжній страус,

– йдеться у дописі.

У мережі з'явилося відео цього незвичного епізоду.

Містом Бершадь бігає страус: дивіться відео

Нагадаємо, пташенята зіркових лелек Грицика та Одарки покинули батьківське гніздо. Молоді лелеки з Полтавщини залишили гніздо і скоро полетять в Африку. Працівники національного природного парку спостерігають за гніздом, де жили лелеки Грицько і Одарка, через онлайн-трансляцію.