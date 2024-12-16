Беру під особистий контроль, – омбудсмен відреагував на заяви про знущання у 211 бригаді

У понеділок, 16 грудня, журналісти оприлюднили розслідування про ситуацію всередині 211 понтонно-мостової бригади. Омбудсмен вже відреагував на кричущі порушення прав людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі Дмитра Лубінця.

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Що каже Лубінець про 211 понтонно-мостову бригаду

Дмитро Лубінець зауважив, що 14 грудня побачив у медіа публікацію про ймовірні факти знущань з військовослужбовців в одній з військових частин ЗСУ.

Тож негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування,

– вказав він.

Уповноважений з прав людини зазначив, що такого ганебного явища не повинно бути. Він вказав, що бере ситуацію під особистий контроль. Лубінець особисто повідомлятиме про результати перевірки.

Зауважимо, на інцидент вже відреагував Генштаб. Там повідомили, що за рішенням Олександра Сирського до 211 бригади направлено комісію. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки військові поінформують додатково.

До слова, журналісти "Української правди" опублікували 16 грудня розслідування, де зазначили, що у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Вони розповіли, що у бригаді, де командувачем є полковник Олег Побережнюк, панує кумівство. Ба більше, військові платили гроші, аби керівництво не повідомляло про факти їхнього вживання алкоголю. Хто відмовлявся платити – того били. Один з військових розповів, що його навіть прив'язали до хреста – журналісти показали відповідне фото.